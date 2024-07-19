Ситуация со сбоем показала значимость замещения иностранного ПО

Об этом заявили в Минцифры России

Самый крупный в истории компьютерный сбой не затронул нашу страну. Об этом заявили в Министерстве цифрового развития. Из-за широкого внедрения собственных разработок в России удалось избежать той паники, что царит сегодня в Америке, Европе и Австралии. В аэропортах отложены тысячи рейсов, нарушена работа магазинов, банков, фондовых бирж и медучреждений.

Кажется, идеальный рабочий день "белых воротничков" может выглядеть вот так. Не работает компьютер, а значит - можно поспать. Но на самом деле сегодня весь мир погрузился в кибер-хаос. Вот кто-то из пассажиров международного аэропорта Лос-Анджелеса в Калифорнии снимает синие экраны. Это табло. Там должно отображаться время вылета самолетов. Но сегодня аэропорты "встали" по всему миру — образовались огромные очереди. Тысячи рейсов отменены.

Пассажиры не могут получить багаж. Там, где вылеты сохранены, персонал обрабатывает всю информацию вручную. Вот так сегодня в Индии заполняют посадочные талоны.

Люди в Париже стоят у закрытого медиацентра в попытках получить аккредитацию на Олимпийские игры. Операционные системы на тысячах компьютеров, которые обеспечивают работу спортивных объектов, вышли из строя. Закрываются магазины - ведь для оплаты в одно касание смартфоном, к которому все привыкли, тоже нужен компьютер. В Европе и США большие проблемы у врачей.

Из-за проблем с компьютерами правительство Австралии созвало экстренное заседание. А подразделение телеканала Sky News едва смогло продолжить эфир. Ведущие читают текст с бумажки, за их спинами синие экраны. А в трансляции то и дело пропадает звук или даже видео. Электронная начинка студии вышла из строя.

Синий экран "гибели" Windows - на железнодорожных вокзалах, в банках, торговых центрах. Проблемы даже у "Макдональдса", что уж говорить о фондовых биржах. В Копенгагене в домах отключилась пожарная сигнализация. Прошлогодний мем, на котором крупнейший дисплей в Лас-Вегасе показывает "экран смерти", похоже, оказался пророческим. При этом причиной глобального цифрового апокалипсиса стал не вирус, а легальная программа, которая должна бороться с кибератаками.

"Это наблюдается по всему миру, кроме нашей страны, потому что причиной сбоя было обновление ПО для безопасности от компании "Крайдстрайк" американской. Собственно, они выпустили драйвер плохого качества, который валит операционную систему Windows, то, что мы называем синий экран", - пояснил Александр Лискин, руководитель управления исследования киберугроз в Лаборатории Касперского.

В Минцифры России заявили, что ситуация со сбоем показала значимость замещения иностранного программного обеспечения. Пример - наши аэропорты. Там принимают и отправляют рейсы по расписанию. Глобальный сбой прокомментировали и в Кремле, заявив, что там всё работает без сбоев.

Пётр Вершинин, "ТВ Центр"

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