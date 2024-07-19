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В Москве начали возводить станцию метро "Рублёво-Архангельское"

15:00
  • пятница
  • 19 июля 2024

Старт строительству дал мэр Сергей Собянин

В Москве начали возводить станцию метро "Рублёво-Архангельское" новой одноимённой ветки. Сегодня старт строительству дал мэр столицы Сергей Собянин вместе с председателем правления Сбербанка России Германом Грефом.

Эта станция будет играть ключевую роль в развитии запада столицы. А сама линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. И это жители не только старых микрорайонов, но и нового - Сбер Сити, его возводят также в Рублёво-Архангельском. Наряду с жилыми кварталами, там будут деловые центры, комфортные общественные пространства и социальные объекты. Кроме того, там появится школа цифровых технологий Сбера, где будут готовить IT специалистов, востребованных экономикой Москвы.

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Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство комплекса "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
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