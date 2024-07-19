На Сретенском бульваре начали восстанавливать знаменитый особняк

Реставраторы приведут в порядок фасад, подъезды, обновят инженерные системы

Сказочные птицы, артезианская скважина и печи в подвале. В Москве начали восстанавливать знаменитый особняк-исполин на Сретенском бульваре. Предстоит не только отреставрировать фасад и интерьеры, но и обновить инженерные системы. При этом сохранив технические особенности, которые и по сей день - редкость. Чем знаменит дом и какие ещё памятники архитектуры реконструируют сейчас в столице?

Истинное счастье реставратора - видеть результат своей работы. Быть причастным к красоте. Ведь её авторы - архитекторы - некогда с любовью строили. А спустя столетие, а, может, и не одно - их задумку возрождают.

На фасаде доходного дома Страхового общества "Россия" расцвели белоснежные лепные цветы, открылись карнизы, арки, колонны, капители. Особняк-исполин, построенный в 1902 году, пока скрыт от посторонних глаз. Но ненадолго. Когда реставраторы приведут в порядок фасад, подъезды, обновят инженерные системы, представят дом на всеобщее обозрение. Он был передовым для своего времени - с собственной артезианской скважиной и не только.

"В подвале были печи, которые топились углём. Тёплый воздух распределялся по вентиляционным каналам. Это был дом - один из первых, у которого появились лифты", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.

А это тоже объект культурного наследия. Доходный дом, принадлежавший Саввино - Сторожевскому подворью, с шатровыми башенками со шпилями и барочными раковинами на фасаде, в процессе реставрации. Задача специалистов - восполнить утраты, не внося ничего нового. Особое внимание - лепному декору.

"Здесь применялись, в частности, в подъездах масляные краски. Вся влага, которая была, она оставалась в деталях. Под слоем краски они были убиты. Просто они рассыпались", - рассказал реставратор Геннадий Иваненко.

Изображения сказочных птиц, чудом уцелевшие оригинальные стеклянные кирпичи - блоки Фальконье - всё скоро будет в первозданном виде. Построенный в псевдорусском стиле с внутренним двором-колодцем дом и теперь - украшение Тверской. Раньше ни сказочные интерьеры, ни контора организатора кинопроизводства Ханжонкова, располагавшаяся в доме, не принесли дому такую славу, как переезд с одного места на другое.

Дом на Остоженке стоит на одном и том же месте и тоже находится в процессе капремонта и реставрации. Объём немалый. Дом растянулся на квартал. Здесь всегда было много известных жильцов: Шухов, Абрикосов. Квартира филолога Лямина даже описана в романе.

"Филолог Николай Лямин. В гостях у него очень часто бывал Михаил Булгаков. И потом именно его квартиру он описал в "Мастере и Маргарите". Именно сюда Иван Бездомный забегает в поисках Воланда", - рассказал Георгий Макеев, экскурсовод.

Лепнина, кованые ограждения, ступени, уникальная плитка, входная дверь. Предстоит большая работа. К осени её обещают закончить.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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