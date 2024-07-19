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На Сретенском бульваре начали восстанавливать знаменитый особняк

15:12
  • пятница
  • 19 июля 2024

Реставраторы приведут в порядок фасад, подъезды, обновят инженерные системы

Сказочные птицы, артезианская скважина и печи в подвале. В Москве начали восстанавливать знаменитый особняк-исполин на Сретенском бульваре. Предстоит не только отреставрировать фасад и интерьеры, но и обновить инженерные системы. При этом сохранив технические особенности, которые и по сей день - редкость. Чем знаменит дом и какие ещё памятники архитектуры реконструируют сейчас в столице?

Истинное счастье реставратора - видеть результат своей работы. Быть причастным к красоте. Ведь её авторы - архитекторы - некогда с любовью строили. А спустя столетие, а, может, и не одно - их задумку возрождают.

На фасаде доходного дома Страхового общества "Россия" расцвели белоснежные лепные цветы, открылись карнизы, арки, колонны, капители. Особняк-исполин, построенный в 1902 году, пока скрыт от посторонних глаз. Но ненадолго. Когда реставраторы приведут в порядок фасад, подъезды, обновят инженерные системы, представят дом на всеобщее обозрение. Он был передовым для своего времени - с собственной артезианской скважиной и не только.

"В подвале были печи, которые топились углём. Тёплый воздух распределялся по вентиляционным каналам. Это был дом - один из первых, у которого появились лифты", - рассказал Даниил Лосин, начальник управления по работе с объектами культурного наследия Фонда капитального ремонта.   

А это тоже объект культурного наследия. Доходный дом, принадлежавший Саввино - Сторожевскому подворью, с шатровыми башенками со шпилями и барочными раковинами на фасаде, в процессе реставрации. Задача специалистов - восполнить утраты, не внося ничего нового. Особое внимание - лепному декору.

"Здесь применялись, в частности, в подъездах масляные краски. Вся влага, которая была, она оставалась в деталях. Под слоем краски они были убиты. Просто они рассыпались", - рассказал реставратор Геннадий Иваненко.

Изображения сказочных птиц, чудом уцелевшие оригинальные стеклянные кирпичи - блоки Фальконье - всё скоро будет в первозданном виде. Построенный в псевдорусском стиле с внутренним двором-колодцем дом и теперь - украшение Тверской. Раньше ни сказочные интерьеры, ни контора организатора кинопроизводства Ханжонкова, располагавшаяся в доме, не принесли дому такую славу, как переезд с одного места на другое. 

Дом на Остоженке стоит на одном и том же месте и тоже находится в процессе капремонта и реставрации. Объём немалый. Дом растянулся на квартал. Здесь всегда было много известных жильцов: Шухов, Абрикосов. Квартира филолога Лямина даже описана в романе.

"Филолог Николай Лямин. В гостях у него очень часто бывал Михаил Булгаков. И потом именно его квартиру он описал в "Мастере и Маргарите". Именно сюда Иван Бездомный забегает в поисках Воланда", - рассказал Георгий Макеев, экскурсовод.

Лепнина, кованые ограждения, ступени, уникальная плитка, входная дверь. Предстоит большая работа. К осени её обещают закончить.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр"

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Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания на Сретенском бульваре
Реставрация исторического здания на Сретенском бульваре
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания
Реставрация исторического здания на Сретенском бульваре
Реставрация исторического здания на Сретенском бульваре
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