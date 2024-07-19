В Парке Горького проводят занятия йогой с козами

Посетители могут погладить животных

В парке Горького теперь раз в неделю можно позаниматься йогой... с козами! Желающие погружаются в древнюю практику, а для полного контакта с природой могут погладить животных, пасущихся рядом. Кажется, идиллия! Если бы не одно "но": у козочек, говорят, непредсказуемый характер. Как выходят из положения?

Когда классическая йога уже наскучила, есть отличный вариант - козья йога. Все как обычно - спортивные коврики, расслабляющие упражнения, только рядом играет стая очаровательных козлят.

"Во время обычных классов йоги у нас внимание полностью погружено в асану, в дыхание, во внутрь себя. А во время занятий с козочкой мы отвлекаемся на нее, мы можем ее погладить, повзаимодействовать. Такой у нас получается контакт с природой", - рассказала Мария Аркадьева, врач лечебной физкультуры и преподаватель йоги.

Первые 10 минут дают только на общение с животными, чтобы люди могли выпустить все эмоции, порадоваться, конечно же, записать видео и сделать несколько фотографий, а потом только приступают к упражнениям.

Не стоит беспокоиться, что козлята могут как-то навредить. Во-первых, все происходит под наблюдением опытных преподавателей йоги, а помощники контролируют каждое животное. Во-вторых, такая козочка весит не больше пары килограммов, поэтому даже если она решит немного потоптаться по кому-то, то ощущения будут как от легкого массажа. Еще и эмоции от такого времяпрепровождения крайне положительные.

"Идет эмоциональная разгрузка как раз для мам, которые в суете этого мегаполиса заняты круговоротом постоянно дел каких-то непрерывных. Уход за ребенком, муж и еще. А это способ расслабиться, найти час для себя", - говорит Анна Солопова, представитель организаторов программы.

Сами козлята, судя по всему, тоже в восторге от происходящего, в этом они похожи на собак, тоже любят находиться в контакте с люди и сами тянутся поиграть и получить лакомство.

Беззаботные и игривые козлята передают уставшим взрослым искру счастья и легкомысленности. И как тут не забыть о всех проблемах, когда вокруг бегают такие милые создания.

Полина Блинова, "ТВ Центр"

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