Мэр Москвы сообщил о благоустройстве территорий в кварталах реновации

Работы ведутся без остановок

В Москве по программе реновации в настоящий момент уже создано около 480 детских и 330 спортплощадок.

Благоустройство продолжается, в ближайшее время будут обустроены территории общей площадью около двух тысяч гектаров, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Вокруг новостроек появляются площадки для отдыха и занятий спортом, парки, высаживаются кустарники и деревья.

Собянин напомнил, что в столице уже возвели 314 жилых комплексов и привели в порядок более 1,9 миллиона квадратных метров территории около них.

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