Американский политик часто высказывается о России

Заявления кандидата в президенты США Дональда Трампа о том, что Россия якобы его боялась и потому не затевала никаких конфликтов, являются не более чем предвыборной риторикой. Такую оценку дал высказываниям американского политика пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Спикер Кремля подчеркнул, что во времена президентства Дональда Трампа было много точек напряжения, но сохранялся диалог между Соединенными Штатами и Россией, сообщает ТАСС.

Ранее американский режиссер Оливер Стоун указывал, что Путин всегда был настроен на конструктивный диалог с западными государствами. По мнению Стоуна, Путин "не тот монстр, каким его изображает американская пропагандистская машина".

Однако экс-посол США при НАТО Иво Даалдер утверждал, что Североатлантический альянс пугают амбиции Москвы — такие, как прямой вызов западному военно-политическому блоку.

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