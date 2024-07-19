От России это не зависит

Украина по политическим соображениям решила ограничить транзит нефти по трубопроводу "Дружба" из России в Словакию и Венгрию. Такую позицию в пятницу, 19 июля, изложил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Представитель Кремля указал на то, что у России едва ли "есть возможность вступить в контакт с украинскими компаниями, которые обеспечивают транзит", поскольку "решение все-таки принималось не на техническом, а на политическом уровне".

Песков признал, что "ситуация достаточно кризисная для наших получателей", однако отметил, что "это никак не зависит от нас", сообщает ТАСС.

17 июля стало известно, что Украина заблокировала транзит российской нефти в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Киевский режим месяцем ранее ужесточил санкции против "Лукойла", фактически запретив использовать свою территорию в качестве транзитной для поставок нефти в европейские страны.

В августе 2023 года чешский министр промышленности и торговли Йозеф Сикела признал, что, несмотря на рестрикции, Чехия не может полностью отказаться от поставок российской нефти до завершения строительства нефтепровода IKL, который свяжет Чехию с Трансальпийским нефтепроводом.

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