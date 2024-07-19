На Бали откроется российское генконсульство

Однако работать сразу оно не начнет

Открыть генконсульство на Бали распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. Планируется, что располагаться оно будет в городе Денпасаре.

Однако посол России на Бали Сергей Толченов предупредил, что даже после приезда туда генерального консула и его сотрудников потребуется определенное время, чтобы учреждение официально открылось и стало способно выполнять весь набор консульских функций. Речь может идти даже о нескольких годах, передает РИА Новости.

Отметим, что расходы на открытие и содержание генконсульства будут осуществляться из бюджетных средств.

Ранее стало известно, что власти Бали планируют ввести квоты на количество туристов, въезжающих на остров. Необходимость этой меры обусловлена поведением иностранных туристов, в основном из России. По словам губернатора Ваяна Костера, они "хулиганят и творят безобразия".

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