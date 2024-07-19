SHAMAN объявил о митинг-концерте у окон американского посольства

Певец уверен, что Западу не запретить его песни

На днях стало известно, что официальный канал певца SHAMANа (настоящее имя Ярослав Дронов) на YouTube заблокировали. На сайте Еврокомиссии появилось сообщение о том, что российский артист попал под новые санкции Евросоюза из-за поддержки действий, которые якобы "подрывают территориальную целостность и суверенитет Украины".

Однако это обстоятельство не сломило популярного исполнителя. Наоборот, Ярослав намерен доказать, что его не остановить никаким санкциям и ограничениям. На своем официальном канале в "Телеграм" он опубликовал видео, на котором запечатлен с российским флагом на Красной площади.

"Как вы знаете, недавно Америка заблокировала мой YouTube-канал просто за то, что Я — РУССКИЙ! И сегодня вечером я готов им на это ответить!" - объявил Ярослав.

Он рассказал, что даст митинг-концерт у посольства США в Москве.

"Нас не запретить! У них не получится это сделать, как бы они ни старались, потому что мы одна семья, мы едины, мы сила, мы — Россия!" - в конце своей речи провозгласил певец.

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