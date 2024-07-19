В Сети появились фейки о радиационной аварии на Ростовской АЭС

Все работает штатно
Концерн "Росэнергоатом" опроверг сообщения о якобы радиационной аварии на Ростовской атомной электростанции (АЭС).
Все блоки АЭС работают штатно, радиационный фон - на уровне природного, сообщили в пресс-службе.
Местным жителям напомнили, что за радиационной обстановкой можно следить в режиме реального времени тут.
Ранее в ряде telegram-каналов появилась информация, что на Ростовской АЭС произошла авария. Радиоактивное облако якобы двигается в сторону Саратовской области. Антироссийская пропаганда использует этот фейк, чтобы посеять панику среди мирного населения.
16 июля на Ростовской АЭС отключился один из энергоблоков, из-за этого на юге России были введены временные графики ограничения. 17 июля электроснабжение было восстановлено.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram