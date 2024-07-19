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Песков: Россия оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%"

14:53
  • пятница
  • 19 июля 2024

Такой же принцип применяется в США

Экономический блок российского правительства оценивает последствия применения Евросоюзом "правила 50%". Такое заявление сделал в пятницу, 19 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В ЕС согласовали продление антироссийских санкций

Речь идет о критериях определения владения компанией и контроля над ней в целях реализации санкций. Согласно этому правилу считается, что если подсанкционное лицо владеет 50% или более капитала в компании, оно является ее собственником — а значит, компания подлежит применению рестрикций.

Такое правило, уже используемое Соединенными Штатами, решила применять рабочая группа советников по международным отношениям в Евросоюзе.

Песков заявил, что "оценка производится правительством, нашим экономическим блоком, потом уже будут делаться выводы", сообщает РИА Новости.

Ранее журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде, которая живет и работает в России с 2022 года, подчеркивала, что в магазинах в Москве можно найти практически все — рестрикции Евросоюза в отношении России оказались бездейственными.

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