Заслуженный учитель России предложил варианты спасения детей от интернет-зависимости

При этом он против тотального запрета Сети

Глава республики Коми Владимир Уйба на заседании регионального Семейного совета призвал запретить интернет для детей. По его мнению, было бы достаточно оставить открытым "профессиональный и научный интернет", а дети занимались бы в Сети только в школе, тематических кружках и секциях.

Однако заслуженный учитель России Евгений Ямбург не согласен с такой постановкой вопроса. Он считает, что к этой инициативе нельзя относиться серьезно, потому что запрещать интернет бессмысленно. Наоборот, высказал мнение Ямбург, надо сделать так, чтобы Сеть работала на человека, грамотно внедрить ее в учебный процесс.

"Все зависит от учителя, в интернете есть и плохое, и хорошее. Научить брать хорошее и иметь иммунитет против плохого – это мастерство учителя", - считает Ямбург.

Он убежден, что нейросети и искусственный интернет это реальность, которую надо принять, и предложил варианты досуга, чтобы дети не страдали от интернет-зависимости.

"Дети сегодня очень умные, даже пятиклассники имеют свои каналы, блоги. Разумеется, чтобы это не превращалось в какую-то игроманию и так далее, параллельно с этим должна быть мощная система дополнительного образования. Это походы, экспедиции, театральные постановки, чтобы дети понимали, что есть реальная жизнь, чтобы все не заканчивалось на экранах", - заключил заслуженный учитель в беседе с НСН.

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