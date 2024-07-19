Telegram открыл монетизацию российским телеграм-каналам

Вознаграждение будут выплачивать внутренней валютой Stars

Мессенджер Telegram открыл монетизацию российским каналам.

Информацию можно найти в разделе "Статистика" в новой версии приложения. Вознаграждение будут выплачивать внутренней валютой Stars. Зарабатывать на публикациях смогут только владельцы каналов.

Монетизация каналов зарубежных пользователей началась еще в марте. Каналам на более чем одну тысячу подписчиков причитается 50% от стоимости рекламы, которая в них размещается. Вознаграждение начисляется в форме криптовалюты TON.

Ранее в Госдуме призвали запретить Telegram-игру Hamster Kombat. Ее суть заключается в том, что нужно как можно быстрее нажимать (или тапать) на хомяка. Нажатие на изображение зверька приносит виртуальные монеты, которые, как обещают игрокам, можно будет обменять на реальные деньги.

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