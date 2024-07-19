Российские войска продолжают спецоперацию

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают нести крупные потери в зоне специальной военной операции. Данные за минувшую неделю приводит в пятницу, 19 июля, российское Министерство обороны.

Как сообщает ведомство, в зоне ответственности группировки "Центр" ВСУ потеряли за неделю до 2 215 военных, 11 боевых бронемашин, в том числе Bradley и MaxxPro.

Группировка войск "Запад" за неделю нанесла поражение девяти бригадам противника, который потерял до 3 920 военных.

Группировка войск "Восток" за неделю освободила Урожайное и отразила пять контратак ВСУ, потери врага составляют около 925 военных.

Группировка войск "Север" за неделю отразила 23 контратаки, потери ВСУ в зоне ее ответственности составили до 1 370 военных и пять танков.

Группировка войск "Днепр" за неделю нанесла поражение семи украинским бригадам, противник потерял до 715 военных, сообщает ТАСС.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что главком ВСУ генерал Александр Сырский признает, что Украина проиграла, и готов к скорой капитуляции, тем более что генерала все жестче критикуют внутри Украины.

Пленный боец ВСУ Андрей Бугаев утверждал, что большая часть военнослужащих Вооруженных сил Украины испытывает симпатию к России, но боятся в этом признаться из-за угрозы законодательного преследования.

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