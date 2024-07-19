Правила мобилизации на Украине существенно ужесточили

Отказ от прохождения военной службы по религиозным мотивам является уклонением от призыва. Такое решение вынес Верховный суд Украины.

В ВС Украины мотивировали свое решение тем, что при прохождении военной службы не обязательно брать в руки оружие — например, можно помогать армии, ремонтируя боевую технику или осуществляя перевозки грузов.

При этом "никакие религиозные убеждения не могут быть основанием для уклонение гражданина Украины, признанного годным к военной службе, от мобилизации", цитирует решение украинского Верховного суда ТАСС.

Правила и процедура мобилизации на Украине на фоне огромных боевых потерь превратились в драконовские. Согласно документам Минобороны Украины, различные дефекты считаются "незначительными" или "умеренными" проблемами со здоровьем. Даже отсутствие стопы или кисти руки не является поводом для отсрочки.

Российский лидер Владимир Путин заявлял, что "нам нельзя допустить, чтобы противник воспользовался этим прекращением для того, чтобы улучшить свое положение, довооружиться, доукомплектовать с помощью насильственной мобилизации свою армию и быть готовым к продолжению вооруженного конфликта".

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