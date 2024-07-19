Поколение Альфа: кто они и почему изменят наш мир

Этому поколению когда-то придется взрослеть

На смену всем нам идёт самое многочисленное и самое несчастное поколение в истории человечества. Поколение Альфа. Люди, рождённые с 2010 по 2024 год. Учёные уверены, что именно поколение Альфа изменит привычный нам мир.

Да-да, Вы не ослышались! Это милое чадо с обликом херувима всерьез рассуждает о том, как безжалостно время к человеческой красоте. Это раньше их сверстники развлекались тем, что били палкой крапиву и жевали гудрон.

Современные дети рисуют смокиайз, наносят консиллеры и хайлайтеры. Штурмуют не горки, а косметические магазины. И самое главное. Они – другие! Ни на кого не похожие и совсем не понятные. Знакомьтесь – поколение Альфа, рожденные в период с 2010 по настоящее время.

Вслед за "Бумерами", рожденными после Второй мировой, на свет с 1965-го появились "Иксы". Ставшие родителями "Игреков". Или, как их еще называют, "миллениалов". Те в свою очередь воспроизвели поколение "Зет". И это очень символично. Буквы в греческом алфавите закончились. А человечество, по сути обнулилось. Альфа – самое многочисленное поколение. Сейчас это пятая часть всех жителей нашей планеты. И именно им предстоит менять этот мир.

"Это первое поколение, полностью родившееся в 21 веке. Поэтому мы называем их первой буквой греческого алфавита – Альфа. Они родились в новом, глобальном, цифровом мире. В 2010 был изобретен Айпад. Технологии дают им колоссальные возможности, но они же играют с ними злую шутку", - говорит психолог Марк Маккриндл.

Ведь они не просто привыкли к гаджетам, а в принципе не знают другого мира. Отними планшет - и начнется такое… Но есть и положительные моменты – широкий кругозор, эрудированность и молниеносная реакция.

"Это поколение, которое чётко знает, где искать нужную информацию и как быстро ее найти. Поколение, которое фактически с молоком матери, можно сказать, впитывает новые технологии", - отметил Феникс Фламм, писатель-футуролог.

Всё, конечно, можно списать на безобидные детские увлечения. Только вот грань между жизнью и виртуальным пространством у поколения Альфа напрочь отсутствует.

И это лишь вершина айсберга. Оказывается, поколение Альфа совершенно не приспособлено к учёбе, да и вообще какому-то системному занятию.

За свою жизнь, посчитали эксперты, они поменяют 6 профессий и 18 работодателей. Будут постоянно искать себя и постоянно испытывать чувство фрустрации. Однако это никак не скажется на их финансовом благополучии. Наоборот, поколение Альфа умеют делать деньги из воздуха. Настя Родзинская из Краснодарского края ведет свой ютуб-канал на английском и несколько лет подряд входит в 10 самых высокооплачиваемых блогеров мира. Ее годовой доход 28 миллионов долларов.

"У них нет тех ограничений, которые были у нас ранее. Они могут позволить себе обучаться гораздо быстрее, чем другие люди. Заканчивая онлайн-школы, идя быстрее школьной программы. Они могут себе позволить обучаться в разных странах мира. У них нет языкового барьера. Благодаря виртуальным помощникам они могут спокойно общаться с людьми из разных стран", - рассказала психолог Наталья Ковалёва.

Они будут много путешествовать, жить там, где захотят, а понятие родины и всё, что с ней связано, рискует отойти на второй план. Есть правда и другая тенденция, к изоляции. Ведь та же пандемия показала, что границы между странами легко закрываются. Впрочем, поколение Альфа вряд ли получится посадить на карантин. Ему в принципе наплевать на нормы и правила. Причем, это совершенно не зависит от воспитания и семьи. Подданные Его Величества, например, искренне умиляются поведению своего любимчика – принца Луи. Всё это он успевает делать между занятиями по литературе, этикету и верховой езде. О чем там говорил американский конгрессмен Роуз, уже никто и не вспомнит. Зато эмоции его сына бесценны.

Ремень по современным воспитательным меркам – моветон. Лупить детей неэтично. А балуем мы их потому, что сами что-то недополучили в детстве.

"В своё время мы испытывали дефицит качественных вещей. Дефицит игрушек и довольствовались машинкой или куклой, которую нам дарили на день рождения или новый год. Сейчас дети очень избалованные, потому что родители имеют возможность им покупать. Уровень нашей жизни растёт, а с ним изменяются ценности. Каждое старое поколение считает, что новое – намного глупее. И это нормально, потому что старое поколение имеет одни навыки, а новое совершенно другие", - пояснила Наталья Ковалёва.

Но и ему когда-то придется взрослеть. Мы ведь тоже мечтали стать космонавтами и балеринами. Но кто-то должен лечить людей, конструировать самолеты и работать на заводе. Ведь от труда именно человека, даже при самом фантастическом развитии событий в ближайшие десятилетия, никуда не деться. Жизнь диктует свои правила.

Будут еще глобальные вызовы, вроде изменения климата. Ну и, наконец, самое главное – тотальное внедрение искусственного интеллекта. И вот как раз это, подчеркивают эксперты, Рубикон. Который разделит историю человечество на "до" и "после".

"Именно поколению Альфа предстоит и, скорее всего, это будут они, ограничивать распространение искусственного интеллекта," – говорит Феникс Фламм.

Ну а дальше непонятные мемы, извечный конфликт отцов и детей и споры о том, что каждое новое поколение лучше предыдущего. Всё циклично, а мир розовых пони рано или поздно заканчивался. Во всяком случае, так было у всех до поколения Альфа.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр"

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