Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам строгого режима

Процесс проходит в закрытом режиме
Журналист WSJ Гершкович приговорен к 16 годам лишения свободы. Гражданина США осудили по делу о шпионаже.
Как сообщает РИА Новости, приговор вынес Свердловский областной суд. Американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным по делу о шпионаже.
Как передает РИА Новости, отбывать наказание Гершкович будет в колонии строгого режима. При этом подсудимый свою вину не признал. Процесс в Екатеринбурге проходит в закрытом режиме.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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