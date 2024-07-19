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Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам строгого режима

15:13
  • пятница
  • 19 июля 2024

Процесс проходит в закрытом режиме

Журналист WSJ Гершкович приговорен к 16 годам лишения свободы. Гражданина США осудили по делу о шпионаже.

Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Гершковича
Уголовное дело журналиста Гершковича передано в Свердловский областной суд

Как сообщает РИА Новости, приговор вынес Свердловский областной суд. Американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным по делу о шпионаже.

Как передает РИА Новости, отбывать наказание Гершкович будет в колонии строгого режима. При этом подсудимый свою вину не признал. Процесс в Екатеринбурге проходит в закрытом режиме.

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