Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам строгого режима

Процесс проходит в закрытом режиме

Журналист WSJ Гершкович приговорен к 16 годам лишения свободы. Гражданина США осудили по делу о шпионаже.

Как сообщает РИА Новости, приговор вынес Свердловский областной суд. Американского журналиста газеты Wall Street Journal Эвана Гершковича признали виновным по делу о шпионаже.

Как передает РИА Новости, отбывать наказание Гершкович будет в колонии строгого режима. При этом подсудимый свою вину не признал. Процесс в Екатеринбурге проходит в закрытом режиме.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram