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Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

18:12
  • пятница
  • 19 июля 2024

Линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей

В пятницу мэр Сергей Собянин вместе с главой "Сбербанка России" Германом Грефом дали старт строительству станции метро "Рублёво-Архангельское" новой одноимённой линии. Эта платформа будет играть ключевую роль в развитии запада столицы. А сама линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. Не только жителей старых микрорайонов, но и нового современного - Сбер Сити. Его возводят также в Рублёво-Архангельском. Помимо новостроек, там будут деловые центры, комфортные общественные пространства и все необходимые социальные объекты.

На западе столицы торжественно дан старт строительству новой станции метро – "Рублёво-Архангельской", одноимённой линии. Залит первый куб бетона в монтажно-щитовую камеру, которую соорудят для старта тоннелепроходческих щитов. Они пойдут в сторону "Липовой рощи".

"Эта станция в принципе будет в новом микрорайоне, который строит Сбербанк. Она будет являться частью Рублёво-Архангельской линии, которая в перспективе будет обслуживать с точки зрения транспортной доступности порядка 800 тысяч человек – жителей города Москвы", - сообщил Сергей Кидяев, генеральный директор компании-подрядчика.

Так пока выглядит будущий выход со станции. Но это только пока. "Рублёво-Архангельское" - станция мелкого заложения, глубиной около 20 метров. В новом районе будут жилые дома - более 5 миллионов квадратных метров, 16 детских садов, 8 школ, 2 поликлиники и больница. Сады, парки, подземные парковки, широкие проспекты. Благоустроенная набережная вдоль Москва-реки и административные здания.

Со станции "Рублёво-Архангельское" можно будет напрямую попасть в Деловой центр. Здесь, помимо прочего, расположится школа с IT-уклоном, в которой будут готовить специалистов для экономики Москвы будущего. Неудивительно, что для такого "города в городе" нужна инфраструктура. В первую очередь, транспортная.

"Это один из комплексных районов города Москвы. Строится он как умный город, здесь внедряются самые современные технологии, "зеленые" технологии, и, конечно, необходима транспортная инфраструктура, надежная и обеспечивающая деятельность всего этого нового района. Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района", – сказал Собянин.

Умный город – совместный проект правительства Москвы и Сбера. Здесь появится крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

"Прекрасный офис, сочетающийся с широкими проспектами, беговыми дорожками, пешеходными прогулочными дорожками. Более 5 км набережной Москвы-реки, прекрасно благоустроенной, с парками, с садами. Японский сад, который будет построен на берегу озера. Подземные паркинги. И все это уже находится в работе. В настоящее время 1,5 млн кв. м одновременно строится и находится в проектировании", - сказал Герман Греф.

Вместо централизованной котельной в Сбер Сити создаётся сеть распределённых энергоцентров. Не будет ни магистральных тепловых сетей, ни высотных дымовых труб. С вредными выбросами будет бороться система их удаления. На верхних этажах разместят источники энергии - каждый питает сразу несколько домов. Ещё в планах - строительство нового моста через Москва-реку и реконструкция Рублевского шоссе. От новой станции метро до "Москва-Сити" можно будет добраться за 10 минут. С Рублёво-Архангельской линии будут пересадки на МЦК, Филёвскую, Солнцевскую, Арбатскую ветки и БКЛ. Конечная станция - "Ильинская" - будет уже за МКАД, в районе "Кунцево".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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Сергей Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"
Сергей Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство станции метро "Рублёво Архангельское"
Строительство комплекса "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
Комплекс "СберСити"
Комплекс "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
Строительство комплекса "СберСити"
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