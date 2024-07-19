Cобянин дал старт строительству станции метро "Рублево-Архангельское"

Линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей

В пятницу мэр Сергей Собянин вместе с главой "Сбербанка России" Германом Грефом дали старт строительству станции метро "Рублёво-Архангельское" новой одноимённой линии. Эта платформа будет играть ключевую роль в развитии запада столицы. А сама линия улучшит транспортное обслуживание более 800 тысяч москвичей. Не только жителей старых микрорайонов, но и нового современного - Сбер Сити. Его возводят также в Рублёво-Архангельском. Помимо новостроек, там будут деловые центры, комфортные общественные пространства и все необходимые социальные объекты.

На западе столицы торжественно дан старт строительству новой станции метро – "Рублёво-Архангельской", одноимённой линии. Залит первый куб бетона в монтажно-щитовую камеру, которую соорудят для старта тоннелепроходческих щитов. Они пойдут в сторону "Липовой рощи".

"Эта станция в принципе будет в новом микрорайоне, который строит Сбербанк. Она будет являться частью Рублёво-Архангельской линии, которая в перспективе будет обслуживать с точки зрения транспортной доступности порядка 800 тысяч человек – жителей города Москвы", - сообщил Сергей Кидяев, генеральный директор компании-подрядчика.

Так пока выглядит будущий выход со станции. Но это только пока. "Рублёво-Архангельское" - станция мелкого заложения, глубиной около 20 метров. В новом районе будут жилые дома - более 5 миллионов квадратных метров, 16 детских садов, 8 школ, 2 поликлиники и больница. Сады, парки, подземные парковки, широкие проспекты. Благоустроенная набережная вдоль Москва-реки и административные здания.

Со станции "Рублёво-Архангельское" можно будет напрямую попасть в Деловой центр. Здесь, помимо прочего, расположится школа с IT-уклоном, в которой будут готовить специалистов для экономики Москвы будущего. Неудивительно, что для такого "города в городе" нужна инфраструктура. В первую очередь, транспортная.

"Это один из комплексных районов города Москвы. Строится он как умный город, здесь внедряются самые современные технологии, "зеленые" технологии, и, конечно, необходима транспортная инфраструктура, надежная и обеспечивающая деятельность всего этого нового района. Поэтому здесь будет построена дополнительная автомагистраль с мостом, и сегодня закладываем третью очередь Рублево-Архангельской ветки метро, которая придет прямо в центр этого района", – сказал Собянин.

Умный город – совместный проект правительства Москвы и Сбера. Здесь появится крупнейшая в мире инновационная городская среда, созданная по международным стандартам зелёного проектирования.

"Прекрасный офис, сочетающийся с широкими проспектами, беговыми дорожками, пешеходными прогулочными дорожками. Более 5 км набережной Москвы-реки, прекрасно благоустроенной, с парками, с садами. Японский сад, который будет построен на берегу озера. Подземные паркинги. И все это уже находится в работе. В настоящее время 1,5 млн кв. м одновременно строится и находится в проектировании", - сказал Герман Греф.

Вместо централизованной котельной в Сбер Сити создаётся сеть распределённых энергоцентров. Не будет ни магистральных тепловых сетей, ни высотных дымовых труб. С вредными выбросами будет бороться система их удаления. На верхних этажах разместят источники энергии - каждый питает сразу несколько домов. Ещё в планах - строительство нового моста через Москва-реку и реконструкция Рублевского шоссе. От новой станции метро до "Москва-Сити" можно будет добраться за 10 минут. С Рублёво-Архангельской линии будут пересадки на МЦК, Филёвскую, Солнцевскую, Арбатскую ветки и БКЛ. Конечная станция - "Ильинская" - будет уже за МКАД, в районе "Кунцево".

Александра Панина, "ТВ Центр"

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