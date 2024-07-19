Российские военные освободили Юрьевку в ДНР

ВСУ потеряли до 2215 военнослужащих

Военнослужащие российской группировки войск "Центр" освободили населенный пункт Юрьевка в ДНР.

Об этом в ходе ежедневного брифинга сообщили в Минобороны России. За неделю бойцы "Центра" отразили 38 контратак подразделений противника.

"Нанесено поражение формированиям трех механизированных, двух мотопехотных, пехотной и десантно-штурмового соединения ВСУ, а также двух бригад теробороны", - говорится в сообщении ведомства.

С 13 по 19 июля на данном направлении противник потерял до 2215 военнослужащих и 67 единиц техники.

Ранее Минобороны России показало кадры уничтожения безэкипажных катеров ВСУ в акватории Черного моря.

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