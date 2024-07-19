ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Карлсон рассказал, о чем говорил с Путиным в приватной обстановке

15:40
  • пятница
  • 19 июля 2024

В феврале вышло интервью с российским президентом

В конце зимы российский президент Владимир Путин дал большое интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону, которое получило широкий резонанс не только в России, но и в остальном мире. Многие именитые СМИ по всему свету разбирали то, что сказал Владимир Путин в беседе.

Но лишь сейчас Такер Карлсон признался, что у него был второй разговор с российским президентом. В интервью изданию The Wall Street Journal он рассказал, что он и российский лидер якобы побеседовали наедине, без телохранителей и съемочной группы.

Как сообщил Карлсон, Владимир Путин выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта и подчеркнул, что некоторые сотрудники администрации США с "украинскими корнями" пытаются препятствовать его мирному урегулированию, передает НСН.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Такер Карлсон и Владимир Путин
Такер Карлсон и Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.