Карлсон рассказал, о чем говорил с Путиным в приватной обстановке

В феврале вышло интервью с российским президентом

В конце зимы российский президент Владимир Путин дал большое интервью знаменитому американскому журналисту Такеру Карлсону, которое получило широкий резонанс не только в России, но и в остальном мире. Многие именитые СМИ по всему свету разбирали то, что сказал Владимир Путин в беседе.

Но лишь сейчас Такер Карлсон признался, что у него был второй разговор с российским президентом. В интервью изданию The Wall Street Journal он рассказал, что он и российский лидер якобы побеседовали наедине, без телохранителей и съемочной группы.

Как сообщил Карлсон, Владимир Путин выразил обеспокоенность эскалацией украинского конфликта и подчеркнул, что некоторые сотрудники администрации США с "украинскими корнями" пытаются препятствовать его мирному урегулированию, передает НСН.

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