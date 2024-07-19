Предан и брошен: Байдена глубоко обидело поведение соратников по Демпартии

Демократы требуют, чтобы политик отказался от участия в выборах

Президент США Джо Байден чувствует себя преданным и глубоко оскорбленным из-за того, что демократы пытаются вытеснить его из предвыборной гонки. Об этом в пятницу, 19 июля, рассказали источники.

Как сообщает телеканал NBC News, Байден считает, что однопартийцы "бросили его на произвол судьбы, когда он столкнулся с крупнейшим кризисом в своей политической карьере".

Пожилой президент злится, что соратники по Демократической партии пытаются "вытеснить" его из предвыборной гонки и пока даже не номинировали его официально в качестве своего кандидата.

Ранее источники в Демократической партии рассказали, что Джо Байден планирует снять свою кандидатуру в предстоящие выходные, вероятнее всего — в воскресенье, 21 июля. Однако до избрания нового главы государства он продолжит выполнять президентские обязанности и назначать преемника не собирается.

Подполковник армии США в отставке Эрл Расмуссен отметил, что конкурент-республиканец Дональд Трамп, будучи всего на три года младше Байдена, "гораздо когнитивнее", что подтверждают и предвыборные дебаты политиков.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram