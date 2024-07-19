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Обвинение раскрыло детали законспирированной деятельности Гершковича

15:53
  • пятница
  • 19 июля 2024

Журналист не признал свою вину

Генпрокуратура раскрыла некоторые детали деятельности американского журналиста Эвана Гершковича. По версии следствия, гражданин США по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности оборонного предприятия "Уралвагонзавод". При этом журналист тщательно соблюдал все меры конспирации.

Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам строгого режима
Обвинение запросило 18 лет колонии для журналиста WSJ Гершковича

Процесс над Гершковичем в Свердловском  областном суде проходил в закрытом режиме, поскольку сведения составляют государственную тайну. Американского журналиста приговорили к 16 годам колонии строгого режима по обвинению в шпионаже. Приговор не вступил в законную силу, защита может обжаловать его в течение 15 суток со дня его постановления.

О задержании гражданина США 1991 года рождения Эвана Гершковича ФСБ сообщила 29 марта 2023 года. В ведомстве заявили, что американец был задержан при попытке получения секретных сведений. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что журналиста взяли с поличным. Гершкович настаивает на том, что его деятельность была журналистской, передает "Интерфакс".

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