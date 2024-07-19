В России активизировали борьбу с серыми сим-картами

Анонимность порождает благодатную почву для различных недобросовестных практик

Плохие новости. Очень плохие. Для всех тех, кто сейчас делает миллиарды, пользуясь возможностью быть анонимным в интернете и в мобильной сети. И деньги, часто просто украденные у стариков, это еще полбеды. Самое страшное, что право быть невидимым помогает готовить и совершать чудовищные преступления. Госдума готовит рассмотрение закона, призванного покончить с оборотом так называемых "серых" сим-карт, которыми преступники как раз и пользуются. И, похоже, это только начало работы по деанонимизации сети.

Оперативники с Чукотки приехали в Ульяновск, потому что здесь жил человек, снимающий с банковских счетов деньги, переведённые телефонным мошенникам. Полицейские вскрыли всю схему. Служба безопасности банков звонила из тюрьмы. Но нужны были сообщники на свободе.

Согласно статистике, в 2022 году было зафиксировано более 211 тысяч преступлений с использованием средств мобильной связи. В 2023-м - уже 301 тысяча. Рост составил более 40 процентов. За пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого, также отмечается рост - на 21 процент. Нанесённый ущерб от подобного рода преступлений за 2023 год составил почти 16 миллиардов рублей. Пугающие цифры.

"Анонимность – она порождает благодатную почву как для экстремистских практик и просто для различных недобросовестных практик на потребительском рынке", - отметил Олег Павлов, председатель общественной организации по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива".

"Последовательно законодательство ужесточается в этой сфере. Сначала мы начали с того, что ограничили продажу сим-карт в стационарных местах. Потом потребовали предоставлять информацию о корпоративных абонентах. Предоставили возможность Роскомнадзору блокировать номера после проверки и неподтверждения данных об абоненте и по такой процедуре на сегодняшний момент заблокировано более 3 миллионов номеров", - сообщил Борис Едидин, заместитель председателя Комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики Московского отделения Ассоциации юристов России.

Согласно действующему сейчас законодательству, каждая сим-карта должна быть привязана к человеку, и он должен подтвердить свои паспортные данные. Но для совершения телефонных преступлений нужны десятки и сотни номеров. Поэтому и утекают персональные данные налево и на них регистрируются сим-карты. Было установлено: 256 человек в России являются якобы пользователями одного миллиона телефонных номеров.

"Основная проблема с оборотом серых сим-карт заключается в том, что мы получаем большое количество левых спам-звонков и мошеннических звонков. Пользуясь каким-то не своим номером, преступник осуществляет злодеяния, но вычислить его сложно по той причине, что сим-карта зарегистрирована за какой-нибудь бабушкой в деревне, которая, в принципе, об этом и не знает", - рассказал Павел Мясоедов, эксперт в области IT-безопасности.

Во Владивостоке задержаны трое местных жителей, которые звонили людям и обманом получали доступ к их личным кабинетам на портале Госуслуг. Это делается для дальнейшего получения кредитов по личным данным жертв. Вот аналогичный звонок. Злоумышленник пытается убедить пенсионерку, что ей бесплатно поменяют все счётчики в квартире.

У задержанных приморцев изъяты почти 700 сим-карт и оборудование, позволяющее производить массовые обзвоны. Ну и по цепочке вышли на работника одного из операторов мобильной связи. По данным следствия, имея доступ к базе данных клиентов, он оформлял на их паспорта сим-карты. Ну и продавал, как принято говорить, налево.

На подходе очередной этап борьбы с так называемыми серыми сим-картами. Предлагается иностранцам выдавать строго ограниченное число карт в одни руки - не более десяти. Только по паспорту, только при условии подтверждения личности иностранца посредством единой системы идентификации и аутентификации портала госуслуг, а также единой биометрической системы.

Более того, сим-карта должна будет привязана к уникальному идентификационному номеру телефона, в котором она будет использоваться. Переставил симку в другой телефон - работать не будет, пока опять не зарегистрируешь. Россиянам же планируется разрешить иметь не более 20 сим-карт. И опять же, с идентификацией через госуслуги. Очном подтверждении личности в МФЦ, почте или у оператора связи. Предполагается также, что будет запрещено анонимное пополнение баланса наличными деньгами. За нарушения к ответственности будут привлекать как абонентов, так и продавцов. Штрафы обеим сторонам и принудительная блокировка сим-карты.

Может показаться, что процедура учёта и контроля сим-карт для абонента может стать очень сложной. Но это лишь с первого взгляда. Личность подтвердить прямо при покупке симки. Регистрация на госуслугах займёт ещё несколько минут. В общем, для добропорядочного пользователя мобильной связи неудобств добавится не так уж и много, отмечают эксперты.

"С одной стороны, мы контролируем владельцев сим-карт и информацию о них, понимаем, кто стоит за каждым номером телефона и конкретным адресом. С другой стороны, это создаёт какую-то среду доверия", - отметил Борис Едидин.

"Борьба с серыми сим-картами очень важна, но нужно помнить, что мошенники не стоят на месте, развиваются и в настоящее время они используют и другие способы взаимодействия с гражданами, в том числе звонки в мессенджерах, где возможно поменять и номер телефона, имя пользователя, а также установить логотип какого-либо банка или госучреждения, чтобы вызвать доверие", - рассказал Николай Веселихин, начальник отдела правового обеспечения и судебной практики центра правовой помощи.

В спецслужбах отмечают, что, помимо мошеннических действий, через мессенджеры шло общение и координация при подготовке и проведении теракта в "Крокусе", захвате заложников в Ростове-на-Дону, вооружённых нападениях в Махачкале и Дербенте. Мессенджеры активно использует несистемная оппозиция и боевики ВСУ и СБУ при вербовке агентов на территории России. Продажа оружия и наркотиков - это уже не прерогатива даркнета, а вполне себе официальных программ обмена сообщениями.

"Нам давно надо забыть о том, что существует некая анонимность в интернете – это недопустимая позиция, с учётом того, что онлайн и офлайн жизнь, реальная и виртуальная – они практически одинаково значимы для человека", - заявил Артём Кирьянов.

Планируется на законодательном уровне обязать мессенджеры передавать идентификационные данные пользователей в Роскомнадзор. За отказ - многомиллионные штрафы и вплоть до уголовной ответственности в отношении отдельных должностных лиц. Владельцы публичных каналов с более чем тысячью подписчиками также должны подавать информацию о себе. Появляющиеся ежедневно новые угрозы требуют ответных мер.

Дмитрий Гусев, "ТВ Центр"

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