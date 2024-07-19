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Начался сбор рассказов для проекта "Героями не рождаются. Наши дни! Часть 2"

16:15
  • пятница
  • 19 июля 2024

Цель проекта – сплочение граждан России разных национальностей

В рамках проекта "Героями не рождаются. Наши дни! Часть 2" проходит сбор рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе для сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!". Рассказы принимаются с 18 июля по 18 сентября 2024 года.

Написать рассказы можно индивидуально или коллективно – семьей, классом или организацией. Истории (не менее 2 тыс. знаков с пробелами), фотографии нужно отправить на электронную почту zarodinu240222@mail.ru. При отправке письма необходимо указать имя и фамилию автора рассказа или авторского коллектива, контактные данные для обратной связи.

По итогам сбора историй жюри, в состав которого входят Герои России, отбирают самые интересные рассказы, которые войдут в четвертый сборник "Героями не рождаются. Zа Родину". Сборник будет вручен авторам в торжественной обстановке 17 октября 2024 года в Музее Победы в Москве на торжественной церемонии награждения победителей проекта.

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Участники проекта "Героями не рождаются. Наши дни"
Участники проекта "Героями не рождаются. Наши дни"
Участники СВО
Участники СВО
Участники проекта "Героями не рождаются. Наши дни"
Участники проекта "Героями не рождаются. Наши дни"
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