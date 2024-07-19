Начался сбор рассказов для проекта "Героями не рождаются. Наши дни! Часть 2"

Цель проекта – сплочение граждан России разных национальностей

В рамках проекта "Героями не рождаются. Наши дни! Часть 2" проходит сбор рассказов об участниках СВО, их героизме, межнациональной дружбе для сборника "Героями не рождаются. Zа Родину!". Рассказы принимаются с 18 июля по 18 сентября 2024 года.

Написать рассказы можно индивидуально или коллективно – семьей, классом или организацией. Истории (не менее 2 тыс. знаков с пробелами), фотографии нужно отправить на электронную почту zarodinu240222@mail.ru. При отправке письма необходимо указать имя и фамилию автора рассказа или авторского коллектива, контактные данные для обратной связи.

По итогам сбора историй жюри, в состав которого входят Герои России, отбирают самые интересные рассказы, которые войдут в четвертый сборник "Героями не рождаются. Zа Родину". Сборник будет вручен авторам в торжественной обстановке 17 октября 2024 года в Музее Победы в Москве на торжественной церемонии награждения победителей проекта.

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