Российские подразделения продвигаются на этом направлении

Основные подразделения ВСУ отходят из приграничных районов Харьковской области. Они отходят за реку Оскол к селу Гроховатка. Первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ, сообщил житель подконтрольной ВСУ территории.

Источник РИА Новости попросил не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, все боевики ВСУ, которых насильно подселяли в дом, уже погибли. Еще в мае украинский лидер Владимир Зеленский признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.

В Генштабе ВСУ ранее отметили "тактический успех" российских войск на Харьковском направлении. Украинское командование перебросило в город элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Однако, как заявил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.

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