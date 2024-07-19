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ВСУ эвакуируют основные силы из-под Харькова

16:32
  • пятница
  • 19 июля 2024

Российские подразделения продвигаются на этом направлении

Основные подразделения ВСУ отходят из приграничных районов Харьковской области. Они отходят за реку Оскол к селу Гроховатка. Первыми линию боевого соприкосновения покинули сотрудники СБУ, сообщил житель подконтрольной ВСУ территории.

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Источник РИА Новости попросил не называть его имя из соображений безопасности. По его словам, все боевики ВСУ, которых насильно подселяли в дом, уже погибли. Еще в мае украинский лидер Владимир Зеленский признал, что положение ВСУ в Харьковской области чрезвычайно сложное, особенно в приграничном Волчанске.

В Генштабе ВСУ ранее отметили "тактический успех" российских войск на Харьковском направлении. Украинское командование перебросило в город элитные подразделения, в том числе иностранных наемников. Однако, как заявил командир отряда спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов, несмотря на это, противник уже ничего не может противопоставить здесь российской армии.

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