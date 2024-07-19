Сергунина: Десятки концертов пройдут в "Зарядье" в рамках форума-фестиваля "Москва 2030"

"Культурный город" стартует 1 августа

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала о культурной программе форума-фестиваля "Москва 2030".

Как отмечается, "Зарядье" представит масштабную культурную программу. 1 августа там пройдет мероприятие "Культурный город". Программа стартует 1 августа и продлится до 8 сентября.

"Крупнейшей культурной площадкой форума-фестиваля будет парк “Зарядье”. Там выступят именитые музыканты из России, Китая, Ирана, Казахстана и других государств. Они исполнят произведения в разных жанрах — от классики и фольклора до джаза", — рассказала Наталья Сергунина.

Форум-фестиваль примут более чем 30 площадок в разных районах города. Вход на все мероприятия свободный.

Вся информация о мероприятии на сайте https://moscow2030.mos.ru.

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