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Резервный борт Air India прилетел в Красноярск

16:51
  • пятница
  • 19 июля 2024

Он заберет пассажиров рейса Дели-Сан-Франциско

Пассажиры экстренно севшего накануне в Красноярске рейса Дели-Сан-Франциско смогут вылететь примерно через два часа. Авиакомпания Air India прислала за ними резервный борт, который уже совершил посадку в красноярском аэропорту, сообщила пресс-служба воздушной гавани.

В ситуацию с севшим в Красноярске бортом Air India вмешались дипломаты
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Как сообщила ранее Росавиация,экипажу самолета Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявшего рейс из Дели в Сан-Франциско, оказали помощь. 18 июля около 18.30 мск на высоте примерно 11 километров у экипажа воздушного судна возникло подозрение на пожар в грузовом отсеке. Сработал датчик загорания.

Экипаж доложил о проблеме диспетчерам в Красноярске. Командир воздушного судна принял решение о посадке, самолет благополучно приземлился в 19.52 мск самолет. Признаков пожара или задымления не обнаружили.

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