Минюст внес в реестр иноагентов пианиста Евгения Кисина*

Музыкант выступал против специальной военной операции на Украине

Минюст России расширил перечень иностранных агентов. В список внесен пианист Евгений Кисин и еще три физлица.

Как указано в сообщении на сайте ведомства, Евгений Кисин выступал против специальной военной операции на Украине. Кроме того, музыкант участвовал в сборе средств в поддержку Вооруженных Сил Украины, в том числе в рамках своей гастрольной деятельности. Также артист переводил денежные средства в адрес ВСУ.

Минюст внес в реестр еще три имени. Это внебрачный сын советского поэта Александра Галича - священник Григорий Михнов-Вайтенко*, также активист Дмитрий Цибирев* и бывший советский разведчик Юрий Швец*. Все они так же, как Кисин, выступали против специальной военной операции и распространяли недостоверную информацию о решениях и политике российских органов власти.

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*Лицо, выполняющее функции иностранного агента

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