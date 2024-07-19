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Байден пообещал добиваться возвращения Гершковича домой

18:00
  • пятница
  • 19 июля 2024

США не прекратят свои усилия

Президент США Джо Байден пообещал добиваться освобождения американского журналиста Эвана Гершковича. Соединенные Штаты не прекратят свои усилия, направленные на то, чтобы вернуть его домой, говорится в письменном заявлении американского лидера, распространенном Белым домом.

Обвинение раскрыло детали законспирированной деятельности Гершковича
Американского журналиста Гершковича приговорили к 16 годам строгого режима

Документ появился в ответ на сообщения о вердикте, вынесенном Свердловским областным судом. Судьи признали гражданина США виновным в шпионаже и приговорили к 16 годам в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Процесс проходил в закрытом режиме, однако были раскрыты некоторые детали дела. Как выяснилось, Гершкович по заданию ЦРУ собирал сведения об оборонном предприятии "Уралвагонзавод", применяя при этом всяческие меры конспирации.

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