Американские танки на Украине решили защищать лазерными указками

Метод использовался против полицейских дронов протестующими в Чили

Западную бронетехнику на Украине предложили защищать с помощью лазерных указок. Обозреватели американского издания TWZ вспомнили о методе, который применяли против полицейских дронов протестующие в Чили в 2019 году.

Как пишут авторы, американские танки на Украине эффективно уничтожается дронами-камикадзе, которые используют для наведения на цель электрооптические камеры. Эксперты считают, что лазерные указки могут ослеплять системы FPV-дронов. В результате те не смогут увидеть свои цели и поразить их.

Предлагается объединить несколько маломощных лазеров с системой, отслеживающей полет дронов. Такая система могла бы защитить небольшой район над стоянкой бронетехники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram