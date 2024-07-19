ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Американские танки на Украине решили защищать лазерными указками

18:25
  • пятница
  • 19 июля 2024

Метод использовался против полицейских дронов протестующими в Чили

Западную бронетехнику на Украине предложили защищать с помощью лазерных указок. Обозреватели американского издания TWZ вспомнили о методе, который применяли против полицейских дронов протестующие в Чили в 2019 году.

На Западе заявили об исчерпании Россией советских запасов танков
Минобороны России рассказало об уничтожении еще одного танка Abrams

Как пишут авторы, американские танки на Украине эффективно уничтожается дронами-камикадзе, которые используют для наведения на цель электрооптические камеры. Эксперты считают, что лазерные указки могут ослеплять системы FPV-дронов. В результате те не смогут увидеть свои цели и поразить их.

Предлагается объединить несколько маломощных лазеров с системой, отслеживающей полет дронов. Такая система могла бы защитить небольшой район над стоянкой бронетехники.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Военнослужащие ВСУ
Военнослужащие ВСУ
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.