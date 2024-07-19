Аэропорт "Внуково" остался без "Аэроэкспресса"

Поезда перестанут ходить с Киевского вокзала с 1 августа

"Аэроэкспресс" перестанет обслуживать маршрут "Киевский вокзал — аэропорт Внуково" с 1 августа. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика, напомнив о существовании других возможностей добраться в воздушную гавань.

Так, с 1 августа по маршруту "Аэроэкспресса" начнут следовать поезда Центральной пригородной пассажирской компании. Возможно также добраться до аэропорта на метро. Это станция "Аэропорт Внуково" Солнцевской линии, которую открыли в сентябре 2023 года.

Как сообщил перевозчик в Telegram, сам он сосредоточится на развитии маршрутов в аэропорты Шереметьево и Домодедово. Будет развиваться и автобусное сообщение с аэропортами. Так, с 1 июня был запущен еще один автобусный маршрут от станции метро "Ховрино" до аэропорта Шереметьево.

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