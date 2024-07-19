Польша отказалась передавать Украине свои истребители F-16

Об этом не было и речи

Польша не собиралась передавать Украине свои истребители F-16, об этом не было и речи. Варшава намеревалась лишь сопровождать поставки от других союзников, сообщили изданию PAP источники в министерстве национальной обороны.

В минобороны подчеркнули, что самолеты остаются в Польше и охраняют польское небо. В то же время, источник отметил, что правительство республики приняло решение, связанное с вопросами логистики. Речь идет о помощи в транспортировке истребителей F-16 на Украину от других союзников по НАТО.

В минобороны комментировали слова украинского лидера. Владимир Зеленский заявил по итогам переговоров с польским премьер-министром Дональдом Туском, что Варшава согласилась ускорить поставку американских истребителей F-16 на Украину.

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