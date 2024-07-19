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График отключения электричества ввели власти регионов юга России

19:54
  • пятница
  • 19 июля 2024

Причина – большая нагрузка на энергосистему

График временных отключений электроэнергии введен в южных российских регионах. Речь идет о Херсонской, Запорожской и Ростовской областях, а также Крыме и ДНР.

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Как сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, причиной стало увеличение нагрузки в энергосистеме. Решение о введении графиков временных отключений на указанных территориях принял оператор Черноморского регионального диспетчерского управления.

Балицкий отметил в Telegram, что специалисты ремонтируют генерирующее оборудование, чтобы стабилизировать дефицит мощности. Губернатор попросил жителей Запорожской области с пониманием отнестись к временным ограничениям и заранее запастись водой.

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