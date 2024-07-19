Схрон с натовским оружием обнаружил спецназ Росгвардии в Мариуполе

Изъяты снайперские винтовки и гранатометы

Схрон с оружием западного производства и боеприпасами обнаружили в Мариуполе сотрудники Росгвардии и Федеральной службы безопасности. Тайник был оборудован под слоем грунта.

Как сообщили в пресс-службе Росгвардии, схрон оборудовали во время боев по освобождению Мариуполя весной 2022 года. Тайник устроили при отступлении боевики запрещенной в России террористической организации "Азов".

Росгвардейцы изъяли две 7,62 мм немецкие снайперские винтовки Sauer 202, австрийскую снайперскую винтовку 7,62 мм Steyr и украинскую снайперскую винтовку 338 калибра TOB. Также в схроне нашли ручной противотанковый гранатомет, АГС-17, пулемет Калашникова и боеприпасы западного образца.

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