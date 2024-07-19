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Покушение на экс-нардепа Фарион совершено во Львове

20:40
  • пятница
  • 19 июля 2024

Стреляли в висок

Покушение на бывшего депутата Верховной рады Ирину Фарион совершено во Львове. Политику выстрелили в висок. Как сообщает "Страна" со ссылкой на депутата Яну Зинкевич, экс-нардеп жива, но в тяжелом состоянии.

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Сообщается, что в Фарион стреляли на улице Масарика. Очевидцы утверждают, что стрелок был в перчатках и использовал оружие без глушителя.

Фарион известна как ярая противница использования русского языка. Она, в частности, заявила, что не может назвать украинцами тех украинских военных, которые разговаривают на русском языке. Кроме того, она хвасталась тем, как ее внуки ненавидят русских.

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