Двух иностранцев в Самаре обвинили в покушении на депутата Госдумы

Третьим по делу проходит местный подросток

Уроженцев Узбекистана и Таджикистана обвинили в покушении на жизнь депутата Госдумы Михаила Матвеева в Самаре. Третьим по делу проходит 16-летний местный житель.

Как сообщил Следственный комитет, вечером 18 июля обвиняемые находились на улице в Промышленном районе Самары. Они вели себя вызывающе и грубо, нарушали общественный порядок. Депутат Госдумы и его водитель попытались пресечь противоправные действия, тогда обвиняемые напали на них.

Задержаны 19-летние граждане Узбекистана и Таджикистана. Им, а также 16-летнему местному жителю предъявлено обвинение в покушении на убийство депутата Госдумы и его водителя. Следствие оценит законность пребывания иностранных граждан на территории России. В суд направлены ходатайства об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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