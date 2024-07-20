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Минобороны представило новых героев спецоперации

08:14
  • суббота
  • 20 июля 2024

Бойцы проявили мужество

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Капитан Александр Рвачёв, отражая контратаку радикалов, получил осколочное ранение головы, но из боя не вышел и продолжил командовать штурмовой группой. В течение суток наши бойцы под массированным огнём ВСУ удерживали занимаемые рубежи до подхода основных сил.

Старший сержант Владислав Мягченков с группой сослуживцев атаковали вражеские позиции с фланга. Владислав уничтожил трёх боевиков и, несмотря на полученную контузию, спас жизнь раненому товарищу - оказал ему первую помощь и доставил в безопасное место.

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