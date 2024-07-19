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Лукашенко потребовал подключить "сидельцев-дармоедов" к разбору завалов от бури

21:43
  • пятница
  • 19 июля 2024

Нужно привлекать и горожан

Заключенных, в том числе и так называемых политзаключенных, надо подключить к разбору завалов от бури. Президент Белоруссии Александр Лукашенко потребовал направить на уборку упавших от бури деревьев, прежде всего, "этих дармоедов".

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В минувшие выходные по Белоруссии прошел грозовой фронт. В субботу из-за упавших деревьев нарушалось электроснабжение 900 населенных пунктов, в воскресенье их число возросло почти до 2 тысяч. От упавших деревьев и элементов кровли погибли 6 человек, травмы получили 72 человека, пять человек в тяжелом состоянии. Среди погибших и раненых – дети.

Лукашенко на совещании в Минске потребовал мобилизовать население на борьбу с последствиями стихии. Нужно подключать и горожан. В то же время, напомнил белорусский лидер, в республике больше 20 тысяч сидельцев и так называемые политзаключенных – пусть идут на просеку и помогут стране, передает БелТА.

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