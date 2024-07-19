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Силы ПВО сбили за сутки 18 дронов ВСУ над Курской областью

22:03
  • пятница
  • 19 июля 2024

Семь БПЛА ликвидировано стрелковым оружием

Российская система ПВО за сутки уничтожила в приграничных районах Курской области 11 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. По данным врио губернатора региона Алексея Смирнова, в течение дня были обстреляны семь населенных пунктов в Суджанском, Рыльском, Глушковском и Кореневском районах.

ПВО сбила украинский дрон над Курской областью
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Как сообщил Смирнов в Telegram, семь украинских дронов ликвидировано и обезврежено стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы. Сбросы с украинских коптеров и атаки дронов-камикадзе отмечались вблизи населенных пунктов Горналь, Теткино, Новый Путь и Старая Николаевка, а также пункта пропуска "Крупец".

Есть жертвы. Как сообщалось ранее, в селе Горналь Суджанского района в результате атаки украинского дрона погиб местный житель.

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