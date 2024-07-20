США могут пересмотреть свою позицию о допустимости нанесения ВСУ ударов американским оружием вглубь РРФ

Салливан ответил на вопрос о перспективах увеличения глубины ударов по России американским оружием

Белый дом не исключает, что США могут пересмотреть свою позицию о допустимости нанесения ВСУ ударов вглубь территории России американскими вооружениями. Об этом в пятницу, 19 июля, заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

По его словам, обстоятельства изменились в связи с ситуацией в Харьковской области и "здравый смысл диктовал, чтобы Украина могла бить по этому наступлению".

При этом, Салливан отметил, что пока политика Байдена в отношении ударов вглубь территории РФ не изменилась.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"

Мы в Telegram