Зеленский и Трамп провели телефонный разговор

Зеленский рассказал о разговоре с кандидатом в президенты США

Зеленский и Трамп в ходе телефонного разговора договорились обсудить справедливый и прочный мир. Об этом в субботу, 20 июля, сообщил Зеленский в своём Telegram-канале.

По словам Зеленского, он поздравил кандидата в президенты США с выдвижением (https://t.me/tvc_ru/70905) и осудил "шокирующую попытку убийства в Пенсильвании".

Он отметил, что также договорился с Трампом обсудить на личной встрече, "какие шаги могут сделать мир "справедливым и по-настоящему прочным".

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