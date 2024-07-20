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Российские туристы застряли в египетском Шарм-эль-Шейхе

02:30
  • суббота
  • 20 июля 2024

Их рейс задерживают уже на 6 часов

Как рассказал "ТВ Центру" отец одной россиянки, самолёт авиакомпании Red Sea Airlines должен был вылететь в московский аэропорт Шереметьево в 20:00. Потом рейс задержали до 23:00, а сейчас вылет снова перенесли на 3:00. 

Проблема осложняется тем, что в аэропорту Шарм-эль-Шейха подключиться к wi-fi можно только на 15 минут при наличии местной сим-карты. Родственники не могут связаться друг с другом, поэтому им приходится самостоятельно звонить в аэропорт прибытия и узнавать статус рейса.

Одна из пассажирок смогла выйти на связь и рассказала, что они сидели в самолёте с 19:30 до 21:00. Потом всех вывели в аэропорт, а в 1:00 снова всех посадили в самолёт.

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