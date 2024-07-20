Politico: Соратники Камалы Харрис втайне готовятся выдвинуть её на пост президента США

"Тайная кампания" осложнена сжатыми сроками

Соратники Камалы Харрис втайне готовятся к её выдвижению на пост президента США в случае выхода Байдена из предвыборной гонки. Об этом в четверг, 18 июля, сообщила американская газета Politico.

По оценкам источников, на которые ссылается газета, эти усилия усложняются сжатыми сроками, а также необходимостью создать для Харрис "подходящую биографию", чтобы доказать её компетентность как возможного президента Штатов.

При этом окружение Харрис признаёт, что лидеры демократов сомневаются в способности вице-президента одержать верх над Трампом в ходе выборов.

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