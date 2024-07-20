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В США из-за сбоя Microsoft отменено более трёх тысяч рейсов

07:26
  • суббота
  • 20 июля 2024

Сбой операционной системы Windows нарушил работу авиаперевозчиков по всему миру

Более трёх тысяч авиарейсов в США были отменены из-за сбоя в работе Microsoft. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает CNN со ссылкой на портал по отслеживанию полётов FlightAware.

Кроме того, по данным портала, более 11 тысяч рейсов были задержаны. 

Как отмечает телеканал, "техническая катастрофа" привела к "бесчисленному количеству" застрявших в аэропортах пассажиров, отменённым медицинским процедурам и перебоям в работе служб спасения.

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