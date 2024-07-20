В США из-за сбоя Microsoft отменено более трёх тысяч рейсов

Сбой операционной системы Windows нарушил работу авиаперевозчиков по всему миру
Более трёх тысяч авиарейсов в США были отменены из-за сбоя в работе Microsoft. Об этом в пятницу, 19 июля, сообщает CNN со ссылкой на портал по отслеживанию полётов FlightAware.
Кроме того, по данным портала, более 11 тысяч рейсов были задержаны.
Как отмечает телеканал, "техническая катастрофа" привела к "бесчисленному количеству" застрявших в аэропортах пассажиров, отменённым медицинским процедурам и перебоям в работе служб спасения.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram