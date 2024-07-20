Последние данные о ходе СВО

Новые сводки от Минобороны. Российские подразделения группировки "Центр" освободили населённый пункт Юрьевка. Поражены 400 выявленных целей ВСУ. Группировка "Запад" овладела 23 опорниками противника. Барражирующими боеприпасами "Ланцет" уничтожены две гаубицы производства США и одна - Британии. За сутки на всех направлениях противник потерял более полутора тысяч боевиков.

Круглосуточно патрулируют пространство в зоне СВО и надёжно прикрывают воздушные рубежи нашей страны от атак беспилотников противника истребители СУ-35С. Эти сверхманевренные машины с управляемым вектором тяги отлично поражают и наземные цели радикалов, например, ЗРК.

Экипажи совершают боевые вылеты при любых погодных условиях. Российские лётчики уверены в превосходстве наших самолётов и вооружения над многими образцами иностранной авиатехники.

А на южнодонецком направлении гаубицы "Мста-Б" не оставляют никаких шансов врагу. Нанося удары по переднему краю, российские экипажи прокладывают путь мотострелкам. Артиллеристы ликвидируют укрепленные позиции ВСУ, вооружение и технику, в том числе западного производства. Недавно в ходе контрбатарейной борьбы наши бойцы вышли победителями в дуэли с вражеским расчетом американской гаубицы М-777.

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