Израиль нанес удар по Газе, погибли десятки палестинцев

Ситуация в регионе напряженная

Не менее 25 палестинцев погибли этой ночью от новых обстрелов израильской армии. Авиация нанесла удары по городу Газа, лагерям беженцев Джебалия, Нусейрат и Эль-Бурейдж. Среди жертв и раненых есть дети. Ещё один палестинец застрелен военными ЦАХАЛ в ходе рейда на западном берегу реки Иордан.

Тем временем всё больше стран заявляют о поддержке решения Международного суда ООН. Накануне он признал практику израильских поселений на палестинских территориях фактической аннексией. И призвал Тель-Авив прекратить оккупацию и выплатить репарации.

Однако премьер еврейского государства Нетаньяху уже заявил, что его страна не станет этого делать.

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