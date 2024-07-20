В зоопарке Сан-Диего показали двух панд из Китая

Пока только на видео

Новости из мира панда-дипломатии. В зоопарке американского Сан-Диего показали двух бамбуковых мишек, впервые за 21 год прибывших из Китая.

Правда, пока только на кадрах видеоролика. Вживую увидеть пятилетнего Юнь Чуаня и трёхлетнюю Синь Бао можно будет в день их первого выхода на публику - 8 августа. Сейчас китайские гости обживаются на новом месте.

Согласие отправить новых панд в США дал Си Цзиньпин на встрече с Джо Байденом в ноябре прошлого года. Через несколько месяцев еще одна пара прибудет из Поднебесной в зоопарк Вашингтона. Все панды в мире являются собственностью Китая, американцы будут платить за животных по миллиону долларов в год.

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