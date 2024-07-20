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Прокуратура запросила от 7 до 10 лет для участников беспорядков в аэропорту Махачкалы

14:02
  • суббота
  • 20 июля 2024

Состоялось судебное заседание по этому делу

От 7 до 10 лет лишения свободы запросила прокуратура для пяти участников прошлогодних беспорядков в аэропорту Махачкалы. Судебное заседание прошло в Краснодарском крае.

Жители Дагестана обвиняются в погромах, уничтожении имущества, нарушении безопасности и вооружённом сопротивлении правоохранителям. Их действия привели к полной блокировке работы аэропорта.

Беспорядки, как выяснили спецслужбы, были срежиссированы извне. Власти республики заверили: виновные в организации протестов будут найдены и понесут наказание.

Как сообщили в Генпрокуратуре, в ближайшее время рассмотрение уголовных дел участников массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы начнется на Ставрополье.

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Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
Суд над участниками беспорядков в аэропорту Махачкалы
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