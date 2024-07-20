В России продолжают бороться с природными пожарами

В предгорном округе Ставропольского края загорелась гора Джуца

В Краснодарском крае жара не отступает. В селе Абрау-Дюрсо снова загораются деревья и сухая трава. Этот пожар не успел сильно разгореться. Местные жители очень бдительны и успели вызвать пожарных. Середина июля на юге страны аномально жаркая. Всю неделю столбики термометров поднимались до 40 градусов.

Этой ночью в предгорном округе Ставропольского края загорелась гора Джуца, которая славится полетами на парапланах. Открытый огонь площадью 5 тысяч квадратных метров был на самой вершине. Пожарные расчеты успели приехать вовремя.

Сильная жара приводит к перегрузу транзитных линий энергоснабжения. В Михайловске загорелась трансформаторная подстанция. Огонь охватил 20 квадратных метров. Здесь тоже сработали быстро. Огонь ликвидировали. Подобные пожары и аварии на подстанциях приводят к массовому отключению электричества.

Электричество во многих населенных пунктах Ставропольского края выключают по графику. Жителей просят за ним следить. Такая же ситуация из-за жары и в Ростовской области.

С пожарами продолжают бороться и на востоке страны. В Забайкальском крае тушат 19 лесных пожаров на общей площади около 11 тысяч гектаров. Более 500 парашютистов -десантников Авиалесоохраны планомерно проходят по лесным массивам с ранцевыми огнетушителями.

В ближайшие дни летчики планируют снова искусственно вызвать осадки с помощью самолета-зондировщика "Циклон".

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр"

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