Появились подробности убийства экс-депутата Рады Фарион

Названы основные версии

Учитывая, что выстрел был произведён с близкого расстояния в висок, у Ирины Фарион, по всей видимости, не было шансов. В больницу её уже привезли в критическом состоянии. И ближе к ночи украинские СМИ сообщили о смерти ярой русофобки и бывшего депутата Верховной рады. Чуть позже это подтвердила и полиция, заявив, что все силы брошены на то, чтобы задержать убийцу.

В качестве основной версии рассматривается личная неприязнь и общественно-политическая деятельность Фарион. Прежде всего, она выступала против того, чтобы на Украине использовали русский язык. Говорящих на нём граждан она призывала "утилизировать". А вот так Фарион прокомментировала убийство писателя Олеся Бузины, произошедшее в 2015-м году:

"Убит дегенерат Бузина. Возможно, эта смерть хоть как-то нейтрализует грязь, разлитую этим подонком. Таких не убеждают. Такие приходят в мир, чтобы мы очищались от ментального ила и строили духовную вертикаль. Такие идут в канализацию истории".

Именно туда теперь отправили и саму Фарион. Причем, скорее всего, свои же, учитывая её открытый конфликт с запрещенной в нашей стране террористической организацией "Азов"*, который произошёл опять же из-за русского языка. Его использует многие боевики, за что Фарион требовала отправить их в Сибирь. Впрочем, скорее всего, Киев по традиции обвинит во всем Россию. Тем более, Зеленский уже взял расследование под личный контроль.

"Все необходимые силы Национальной полиции Украины и СБУ задействованы, чтобы установить обстоятельства этого преступления", - сказал он.

Вериться в это, конечно, с трудом. Как и в то, что Зеленский заинтересован в прекращении конфликта, о чем он, вероятно, рассказывал Трампу в ходе их телефонного разговора. Он состоялся по инициативе Киева, где тоже уже понимают, что Байдену не победить. В связи с этим идет прощупывание почвы насчёт намерений республиканца в отношении поддержки Украины. И пока, во всяком случае, публично, Трамп снова повторяет тезис о принуждении к переговорам.

"Ценю, что президент Зеленский связался со мной, потому что я в качестве следующего президента США принесу мир во всем мире и положу конец войне, которая унесла так много жизней, опустошила бесчисленное количество невинных семей", - заявил Трамп.

Впрочем, это лишь слова. Да и Трамп ещё не победил Байдена, который сниматься с гонки пока не собирается. При этом из-за болезни его предвыборная кампания, сообщают американские СМИ, летит в пропасть.

И пока в штабе президента США думают, как выйти из ситуации, демократы продолжают терять спонсоров. Главный из них - миллиардер Майкл Мориц - тоже посоветовал Байдену отойти в сторону. По данным американской прессы, уже в эти выходные с таким же заявлением могут выступить и однопартийцы американского лидера, призвав его отказаться от участия в выборах.

* признан террористической организацией и запрещен в России

Александр Панюшкин, "ТВ Центр"

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